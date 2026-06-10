Nel 2025, Unicoop Firenze ha registrato vendite per 3,2 miliardi di euro, con un aumento del 5,1% rispetto all’anno precedente a livello di valore e dello 0,9% in quantità. L’utile netto si aggira intorno ai 20,4 milioni di euro, mentre l’utile prima delle imposte si attesta a circa 24 milioni.

Firenze, 10 giugno 2026 - Vendite per 3,2 miliardi di euro, con un incremento del 5,1% a valore e dello 0,9% a volume rispetto all'anno precedente, e un utile di esercizio di 20,4 milioni, al netto delle imposte di circa 24 milioni di euro. E' quanto emerge dal bilancio 2005 di Unicoop Firenze. In un anno ancora caratterizzato da una ripresa dell'inflazione ( +1,5%, variazione media 2025 vs 2024 - Fonte Istat ), e in particolare dell'inflazione alimentare ( +2,8%, Fonte Istat ), si sottolinea in una nota, la cooperativa, nei suoi 127 punti vendita, ha difeso il potere d'acquisto dei soci e delle famiglie con forti iniziative commerciali che hanno riscosso un notevole apprezzamento: nel corso del 2025 sono stati erogati sconti e punti spesa per un totale di 162 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Unicoop Firenze, presentato il bilancio. Vendite per 3,2 miliardi nel 2025

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