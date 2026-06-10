Dal 10 giugno 2026 è disponibile su Prime Video Un anno dopo l’altro (Every Year After). Si tratta della serie TV romantica con protagonisti Percy e Sam, la cui trama si basa sull’omonimo romanzo scritto da Carley Fortune. La serie parla di due amici che esplorano il tema del primo amore, domandandosi se quello sia destinato oppure no a essere l’anima gemella. Da qui prende inizio una storia romantica travolgente, nel corso di sei estate e una settimana a Barry’s Bay. Un anno dopo l’altro su Prime Video: riassunto trama completa. Leggi anche: Montmartre, come finisce la serie: spiegazione finale e tutte le risposte. La serie TV prende inizio con Persephone “Percy” Fraser (Sadie Soverall), una 27enne che vive da sempre a Seattle e che lavora scrivendo elogi funebri. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Un anno dopo l’altro (Every Year After) spiegazione finale e stagione 2: cosa succede a Charlie, Sam e Percy

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Un anno dopo l'altro | Trailer Ufficiale | Prime Video

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