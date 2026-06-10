Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
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Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24. Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, e gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale, FIFA e UEFA. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Calcio News 24. Ultime notizie Calcio Estero – 10 giugno. 12.00 – Sergio Conceicao: «Nazionale portoghese? Sono un professionista, sono pronto a tutto, ma ora non è il momento. Sul Milan.» 10.30 – Icardi al River Plate? Presa una decisione sul futuro dell’attaccante, Coudet ha espresso il suo desiderio! 08. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Temi più discussi: Il Brighton ha pagato 28 milioni di euro per un 18enne; Allenatore Milan, le ultime. Martedì incontro con Glasner, dall'estero si parla di Slot; Il punto sul Calciomercato: blitz Juventus per Sørloth, asse Napoli-Genoa e le mosse dall'estero; Besiktas, in chiusura l'arrivo di Vincenzo Italiano.
Le soddisfazioni del nostro calcio arrivano dalle giovanili… Spero che, vedendo questi risultati, qualcuno rifletta... basta pescare all'estero, i campioni li abbiamo in casa…svegliatevi! Forza Ragazzi! #campionideuropa #U17 #Under17 #Italia #Campion x.com
Ci sono duelli che hanno scritto la storia del calcio. Sfide che andavano oltre il risultato, oltre i novanta minuti. Confronti che hanno riempito i pomeriggi al bar, acceso discussioni infinite sul calcio estero e lasciato addosso quella nostalgia che arriva ogni volta facebook
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