Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

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Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24. Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, e gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale, FIFA e UEFA. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Calcio News 24. Ultime notizie Calcio Estero – 10 giugno. 12.00 – Sergio Conceicao: «Nazionale portoghese? Sono un professionista, sono pronto a tutto, ma ora non è il momento. Sul Milan.» 10.30 – Icardi al River Plate? Presa una decisione sul futuro dell’attaccante, Coudet ha espresso il suo desiderio! 08. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Le soddisfazioni del nostro calcio arrivano dalle giovanili… Spero che, vedendo questi risultati, qualcuno rifletta... basta pescare all'estero, i campioni li abbiamo in casa…svegliatevi! Forza Ragazzi! #campionideuropa #U17 #Under17 #Italia #Campion x.com

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