Durante un evento pubblico, l’ex presidente è stato visto addormentarsi, suscitando commenti sulla sua attenzione durante gli impegni ufficiali. Nel frattempo, una battuta fatta in passato contro l’attuale presidente è tornata a essere oggetto di discussione, con alcuni che la interpretano come un possibile motivo di imbarazzo. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle circostanze del sonno, né sul contesto in cui si è verificato.

Delle due l’una: o la poltrona presidenziale dello Studio Ovale possiede proprietà soporifere sconosciute alla scienza, oppure Donald Trump ha sviluppato una preoccupante tendenza a chiudere gli occhi nei momenti meno opportuni, addormentandosi anche quando proprio non dovrebbe. Il presidente degli Stati Uniti è stato infatti nuovamente immortalato mentre si appisolava durante un evento ufficiale, questa volta dedicato al carbone, scatenando un’ondata di ironia sui social media e riaccendendo il dibattito sulla sua condizione fisica. Il video diventato virale mostra Trump seduto alla sua scrivania mentre ascolta una serie di interventi. In almeno due momenti distinti, il presidente sembra chiudere gli occhi e abbandonare la testa da un lato, per poi rialzarla di scatto come chi viene colto in flagrante. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Trump si addormenta in pubblico e la sua stessa battuta contro Biden torna a perseguitarlo

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Trump si addormenta nello Studio Ovale, e una bimba lo fa notare...

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