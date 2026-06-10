Il traffico a Roma il 10 giugno 2026 alle 11:30 registra congestioni sul tratto interessato. L'infomobilità, gestita da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure, ma si segnalano rallentamenti e code in alcune zone centrali e periferiche della città. La rete di monitoraggio continua a trasmettere dati per consentire agli utenti di pianificare spostamenti alternativi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est traffico intenso sulla Salaria in direzione centro dal raccordo anulare e sulla tangenziale da Ponte delle Valli in direzione dello svincolo Salaria rallentamenti sulla Nomentana tra via Dante alla 90 in direzione città rallentamenti anche sulla via Casilina tra via ora il raccordo anulare code a tratti sulla Colombo tra lo svincolo della 90 e piazzale 25 marzo sono iniziati questa mattina nel terzo municipio di interventi straordinari di pulizia per ripristinare le condizioni di sicurezza... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-06-2026 ore 11:30

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