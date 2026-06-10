Traffico Roma del 10-06-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 8:30 del 10 giugno 2026 si registrano code sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma a causa di traffico intenso.

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