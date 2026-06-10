Traffico Roma del 10-06-2026 ore 08 | 30

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Traffico Roma del 06-06-2026 ore 08:30Alle 8:30 di questa mattina, sulla strada Sofia di Collatina a Roma, si circola su una sola corsia a causa di lavori in corso.

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