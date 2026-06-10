Traffico Roma del 10-06-2026 ore 08 | 30
Alle 8:30 del 10 giugno 2026 si registrano code sulla carreggiata interna del raccordo anulare di Roma a causa di traffico intenso.
Luceverde Roma Bentrovati code per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e doppia rallentamenti e code anche lungo la carreggiata esterna tra piste Selva Candida tra il bivio per la Roma Fiumicino è la via Pontina ed ancora tra Prenestina e Tiburtina traffico rallentato per un incidente sulla via Ostiense in prossimità dell'incrocio con via Silvio trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia traffico incolonnato... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Nel traffico di Roma
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