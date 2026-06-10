Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina e doppia trafficato anche il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico sulla via Flaminia code tra la via dei Due Ponti in direzione del centro città analoga situazione sulla via Salaria tra Fidene l'uscita per la tangenziale est traffico incolonnato sulla via Appia tra Ciampino e via delle Capanne stessa situazione sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia e via di Malafede in direzione del raccordo anulare maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-06-2026 ore 07:30

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Nel traffico di Roma

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