Traffico Lazio del 10-06-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il traffico sulla rete stradale del Lazio alle 9:30 del 10 giugno 2026 mostra alcune criticità. L’infomobilità, gestita da luce verde e Roma servizi per la mobilità, segnala rallentamenti e congestioni in diverse zone della regione. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni di grande rilievo, ma si registrano code in alcune arterie principali. La situazione può variare nel corso della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in programma per le 9 in Piazza Venezia è una cerimonia con deposizione di una corona d'alloro all'altare della Patria fino alle 10 comunque fino a termine evento possibili temporanee chiusure per il traffico di zona proseguono i lavori di messa in sicurezza in via Salaria fino al 27 giugno tra le 4 e le 7 del mattino divieto di transito tra piazza di Priscilla via di Ponte Salario nelle giornate di sabato 13 20 e 27 giugno il transito sarà vietato dalle 7 alle 20 in aggiunta l'orario notturno per lavori al deposito Atac di Trastevere fino al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

traffico lazio del 10 06 2026 ore 09 30
© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-06-2026 ore 09:30
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA

Video Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA

Notizie e thread social correlati

Traffico Lazio del 09-06-2026 ore 09:30Alle 09:30 del 9 giugno 2026, sulla tangenziale est di Roma si è verificato un incidente che ha causato code sulla Nuova Circonvallazione.

Traffico Lazio del 06-06-2026 ore 09:30Alle 09:30 di oggi, le strade di Roma mostrano traffico intenso, secondo i dati dell’infomobilità.

Temi più discussi: Traffico Ponte del 2 Giugno 2026: previsioni, tratte critiche e consigli utili; Droga: traffico tra Sicilia, Calabria e Lazio: 6 misure cautelari - VIDEO; Maxi traffico di droga tra Sicilia, Calabria, Campania e Lazio: sei misure cautelari a Palermo; Autovelox nel Lazio dall’8 al 14 giugno: dove sono i controlli su Cassia, Salaria, SS1 e A12.

traffico lazio del traffico lazio del 10Traffico Lazio del 10-06-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in programma per le 9 in Piazza Venezia è una cerimonia con ... romadailynews.it

traffico lazio del traffico lazio del 10Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web