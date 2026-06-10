Il traffico sulla rete stradale del Lazio alle 9:30 del 10 giugno 2026 mostra alcune criticità. L’infomobilità, gestita da luce verde e Roma servizi per la mobilità, segnala rallentamenti e congestioni in diverse zone della regione. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni di grande rilievo, ma si registrano code in alcune arterie principali. La situazione può variare nel corso della giornata.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in programma per le 9 in Piazza Venezia è una cerimonia con deposizione di una corona d'alloro all'altare della Patria fino alle 10 comunque fino a termine evento possibili temporanee chiusure per il traffico di zona proseguono i lavori di messa in sicurezza in via Salaria fino al 27 giugno tra le 4 e le 7 del mattino divieto di transito tra piazza di Priscilla via di Ponte Salario nelle giornate di sabato 13 20 e 27 giugno il transito sarà vietato dalle 7 alle 20 in aggiunta l'orario notturno per lavori al deposito Atac di Trastevere fino al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-06-2026 ore 09:30

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Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA

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