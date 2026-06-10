Tour Auvergne-Rhone-Alpes oggi le salite | percorso favoriti e diretta della 4ª tappa
Oggi si svolge la quarta tappa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, subito dopo la cronometro a squadre vinta dal Team Visma-Lease a Bike. La tappa prevede un percorso con diverse salite impegnative, con favoriti i corridori specializzati in salita. La gara sarà trasmessa in diretta, con gli atleti che affrontano tratti ripidi e discese tecniche prima di arrivare al traguardo. La corsa prosegue con un massimo di tensione e strategie tra le squadre.
Il Tour Auvergne-Rhone-Alpes riparte subito dopo la cronometro a squadre vinta dal Team Visma-Lease a Bike. Oggi i corridori affrontano la 4ª tappa, la Le Puy-en-Velay – Montrond-les-Bains di 167,4 chilometri. La tappa odierna presenta un disegno molto vario che potrebbe essere ideale per i tentativi degli attaccanti della prima ora. Il gruppo affronta un tracciato movimentato che propone ben 6 ascese complessive: la carovana supera 3 gran premi della montagna di 4ª categoria, 2 di 3ª categoria e 1 impegnativo di 2ª categoria. La salita più dura della giornata è la Côte de Chougoirard, un’ascesa di 2ª categoria lunga 7,8 chilometri con una pendenza media del 5,5%, collocata a poco meno di 90 chilometri dalla linea d’arrivo. 🔗 Leggi su Sportface.it
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