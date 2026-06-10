Tour Auvergne-Rhone-Alpes oggi le salite | percorso favoriti e diretta della 4ª tappa

Notizia in breve

Oggi si svolge la quarta tappa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, subito dopo la cronometro a squadre vinta dal Team Visma-Lease a Bike. La tappa prevede un percorso con diverse salite impegnative, con favoriti i corridori specializzati in salita. La gara sarà trasmessa in diretta, con gli atleti che affrontano tratti ripidi e discese tecniche prima di arrivare al traguardo. La corsa prosegue con un massimo di tensione e strategie tra le squadre.