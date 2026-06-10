Il Parco Moretti di Udine accoglie il primo fine settimana di Terminal, con spettacoli di circo contemporaneo, musica dal vivo e laboratori per bambini e adulti. L’evento, che si svolge durante il weekend, prevede esibizioni di artisti di circo e concerti, oltre a sessioni di laboratorio creativo. L’iniziativa si svolge nell’area del parco e coinvolge diverse compagnie e artisti, offrendo un programma vario e aperto al pubblico.

Terminal si prepara a invadere il parco Moretti di Udine con un primo fine settimana capace di mescolare circo contemporaneo, musica e laboratori. Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà “Sawdust Symphony”, spettacolo firmato da Kolja Huneck, Michael Zandl e David Eisele, artisti nati tra Germania e Austria che porteranno in scena un originale incontro tra falegnameria e circo contemporaneo. Sul main stage (gratuito senza prenotazione), sabato 13 giugno alle 21 e domenica 14 giugno alle 20, il pubblico verrà trascinato dentro un universo fatto di legno fresco, strumenti, segatura e costruzioni improbabili, dove il gesto artigianale diventerà linguaggio scenico. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Terminal accende il Parco Moretti: circo, musica e stupore

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