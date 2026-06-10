Temete che il conflitto tra Usa e Iran possa riprendere allargandosi?

Da liberoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il conflitto tra Stati Uniti e Iran potrebbe riprendere e coinvolgere altri paesi, secondo alcune fonti. La preoccupazione riguarda possibili escalation militari e un allargamento delle ostilità nella regione. Le tensioni sono aumentate negli ultimi mesi, alimentate da sanzioni, attacchi e rappresaglie. Non ci sono ancora annunci ufficiali di un ritorno al confronto aperto, ma le parti restano in stato di allerta. La situazione resta sotto stretta osservazione.

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