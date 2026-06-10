Taylor Swift | abito patchwork ciondolo a ferro di cavallo e sandali made in Italy La star sta rivivendo la sua country era

Taylor Swift è stata fotografata con un abito patchwork, un ciondolo a ferro di cavallo e sandali italiani. La cantante sta vivendo un ritorno alla musica country. Recentemente, ha scritto una canzone per Toy Story 5 insieme a Jack Antonoff. Le immagini sono state scattate durante una passeggiata, senza alcun evento pubblico o apparizione ufficiale.

Presentata dalla Disney come «un ritorno alle radici country di Taylor Swift», la canzone, come ha raccontato anche la stessa Swift su Instagram, è nata pensando alla storia di Jessie, il personaggio protagonista del film di animazione che ha accompagnato l'infanzia della stessa Swift. «Scrivere questa canzone è stato come intraprendere un nuovo percorso musicale e tornare a casa allo stesso tempo. Creare qualcosa per Jessie è stata una nuova sfida, ma allo stesso tempo mi è sembrato del tutto naturale. E essere un fan di @toystory dall’età di 5 anni fino ad oggi. è un’avventura che intendo continuare, verso l’infinito e oltre» si legge sul social della cantante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Taylor Swift: abito patchwork, ciondolo a ferro di cavallo e sandali made in Italy. La star sta (ri)vivendo la sua country era

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