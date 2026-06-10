Martedì 9 giugno, nell’estrazione del SuperEnalotto, un giocatore della provincia di Benevento ha centrato un “5” e vinto una somma consistente. La vincita ha sfiorato il jackpot milionario, anche se non è stato raggiunto il premio massimo. La notizia si diffonde tra chi ha tentato la fortuna nel Sannio, con il biglietto vincente che ha portato a casa una cifra significativa.

Tempo di lettura: < 1 minuto La fortuna torna a fare tappa nel Sannio. Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 9 giugno, un fortunato giocatore della provincia di Benevento ha centrato un “5”, portando a casa una vincita di tutto rispetto e sfiorando il colpo grosso. La giocata vincente è stata registrata a Durazzano, dove la schedina premiata è stata convalidata presso un punto vendita del paese. Pur non essendo stato centrato il tanto ambito “6”, la vincita rappresenta comunque un risultato significativo che ha acceso l’entusiasmo tra gli appassionati del gioco. Un “5” da 26.057,18 euro, presso il “Bar Sportivo”. La Campania si conferma così tra le regioni protagoniste dell’ultima estrazione, con un premio che premia la fortuna di un giocatore sannita e alimenta il sogno del jackpot milionario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SuperEnalotto, colpo di fortuna nel Sannio: sfiorato il jackpot milionario

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