Studenti reporter della propria estate | l’idea di ISchool

Gli studenti di iSchool trascorrono l’estate non solo studiando, ma anche osservando il mondo, sviluppando la creatività e realizzando progetti basati sulle esperienze vissute. L’iniziativa mira a rendere questa stagione un momento di apprendimento attivo, andando oltre le semplici attività di ripasso. I partecipanti sono coinvolti in attività che stimolano l’osservazione e la sperimentazione, trasformando le proprie esperienze in progetti pratici.

Bergamo. Non solo esercizi e ripassi: per gli studenti di iSchool l’estate diventa un’occasione per osservare il mondo, coltivare la creatività e trasformare le esperienze vissute in progetti concreti. In vista del prossimo anno scolastico, alcune classi dell’istituto di via Ghislandi a Bergamo sono state chiamate a svolgere attività estive che vanno oltre i tradizionali compiti delle vacanze, con percorsi che valorizzano curiosità, capacità di osservazione, linguaggi digitali e racconto personale. Per la classe 3ª del Liceo delle Scienze Applicate, che a settembre entrerà in 4ª, il prof. Andrea Rotondella ha ideato il progetto “ iSchool Summer Experience “, un percorso che invita gli studenti a costruire un’estate fatta di scoperte, cultura e creatività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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