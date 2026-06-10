Stefano De Martino e Belen Rodriguez paparazzati insieme in macchina

Da ildifforme.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati paparazzati insieme in auto. La coppia, che si era già separata, è stata vista a bordo di un veicolo in una zona urbana. Non ci sono dettagli su eventuali conversazioni o motivazioni, né sono state fornite altre immagini o dichiarazioni ufficiali. La presenza contemporanea dei due in pubblico non ha avuto conferme ufficiali né spiegazioni condivise.

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In tanti hanno sempre sognato un ritorno di fiamma traStefano De Martino e Belen Rodriguezdopo l’ultima rottura, ma i desideri non sempre diventano realtà. Oggi però c’è qualcosa di diverso. E’ stato il settimanaleChia pubblicarela paparazzata dei due in macchina mentre il conduttore diAffari Tuoiaccompagna la showgirl a casa. Belen non ha vissuto giornate semplici nell’ultimo periodo. La showgirl infatti è stataricoverataper alcuni giorni, mauscita dall’ospedalec’è stata sempre unapresenza che non si è mai allontana dalla sua vita: Stefano. L’ex con cui Belen condivide anche il figlio, Santiago, la sostiene in ogni situazione ma soprattutto in quelle di difficoltà, proprio come è appena successo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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