Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati paparazzati insieme in auto. La coppia, che si era già separata, è stata vista a bordo di un veicolo in una zona urbana. Non ci sono dettagli su eventuali conversazioni o motivazioni, né sono state fornite altre immagini o dichiarazioni ufficiali. La presenza contemporanea dei due in pubblico non ha avuto conferme ufficiali né spiegazioni condivise.

In tanti hanno sempre sognato un ritorno di fiamma traStefano De Martino e Belen Rodriguezdopo l’ultima rottura, ma i desideri non sempre diventano realtà. Oggi però c’è qualcosa di diverso. E’ stato il settimanaleChia pubblicarela paparazzata dei due in macchina mentre il conduttore diAffari Tuoiaccompagna la showgirl a casa. Belen non ha vissuto giornate semplici nell’ultimo periodo. La showgirl infatti è stataricoverataper alcuni giorni, mauscita dall’ospedalec’è stata sempre unapresenza che non si è mai allontana dalla sua vita: Stefano. L’ex con cui Belen condivide anche il figlio, Santiago, la sostiene in ogni situazione ma soprattutto in quelle di difficoltà, proprio come è appena successo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Belen Rodriguez.

© Ildifforme.it - Stefano De Martino e Belen Rodriguez paparazzati insieme in macchina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stefano De Martino, un anno nel mirino dei paparazzi - La volta buona 30/12/2025

Notizie e thread social correlati

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme? Ecco in quale occasioneNegli ultimi anni, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati spesso al centro dell’attenzione per la loro relazione.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sempre insieme? Cosa sta succedendo dopo il ricoveroDopo il ricovero al Policlinico di Milano, Belén Rodriguez è stata vista con Stefano De Martino.

Temi più discussi: Stefano De Martino ha la porta del camerino sempre aperta: la gente entra, si prende il suo caffè. Io mi butto sul divano e uso il suo bagno: così Herbert Ballerina; Sanremo, Stefano De Martino annuncia le date Festival: dal 16 al 20 febbraio; Il prossimo Festival di Sanremo, il primo condotto da Stefano De Martino, si terrà fra il 16 e il 20 febbraio 2027; Stefano De Martino annuncia le date di Sanremo: dal 16 al 20 febbraio 2027.

Stefano De Martino annuncia le date di Sanremo 2027 e il piano per riportarlo dove merita. Qui le novità: x.com

Stefano de Martino annuncia a sorpresa le date di Sanremo 2027 reddit

Belen Rodriguez ricomincia con l’ex Stefano De Martino: i due paparazzati in auto insieme, guardaSono seduti in macchina: lui guida, lei è accanto. Belen Rodriguez ricomincia con l’ex marito Stefano De Martino, i due sono stati paparazzati in auto insieme, Chi pubblica la foto in copertina. Il co ... gossip.it

Belén riparte con Stefano De Martino a fianco, il settimanale Chi pubblica le foto degli ex in macchinaLe foto di Stefano De Martino che riporta a casa Belén Rodriguez: È andato a prenderla dove si era rifugiata nei giorni successivi il ricovero ... fanpage.it