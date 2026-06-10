Stasera in tv mercoledì 10 giugno | Giù per il tubo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 10 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 10 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Giù per il tubo (Flushed Away) è un film d’animazione del 2006 diretto da David Bowers e Sam Fell. Pellicola co-prodotta dalla Aardman Animations e da DreamWorks Animation, alla loro terza collaborazione dopo Galline in fuga (2000) e Wallace & Gromit – La maledizione del coniglio mannaro (2005). 🔗 Leggi su 2anews.it

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