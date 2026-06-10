Le reti urbane vengono utilizzate come strumenti di spionaggio digitale per monitorare i movimenti di leader e cittadini. Le telecamere installate in città possono raccogliere dati sui movimenti, mentre algoritmi avanzati analizzano queste informazioni per identificare potenziali bersagli militari. Le tecnologie trasformano dati civili in strumenti di targeting, rendendo possibile il monitoraggio e l’individuazione di persone di rilievo attraverso sistemi di sorveglianza urbani.

Come può una telecamera urbana rivelare i movimenti segreti di un leader? Quali algoritmi trasformano i dati civili in bersagli militari di precisione? Perché il Cremlino ha deciso di spegnere la sorveglianza su Putin? Come si protegge un vertice statale quando la smart city diventa un'arma??? In Breve Uso di machine learning e analisi predittiva per mappare i pattern of life. Interferenze mirate sui nodi cellulari strategici nell'area di Teheran. Russia disattiva temp . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spionaggio digitale: le reti urbane diventano armi contro i leader

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