In un solo anno, in Sicilia sono scomparse 870 bancarelle nei mercati. Le province più colpite sono quelle con il calo più drastico di operatori. L’aumento dei costi e la riduzione dei margini di profitto sono le cause principali di questa diminuzione. I mercati locali stanno vivendo una crisi che porta alla scomparsa di molte attività commerciali di piccole dimensioni. La situazione si riflette sulla presenza degli operatori nelle zone più colpite.

Quali province siciliane hanno registrato il calo più drastico di operatori?. Perché l'aumento dei costi e i margini ridotti stanno svuotando i mercati?. Come influisce la mancanza di ricambio generazionale sulla sopravvivenza del settore?. Cosa manca nelle strategie di rigenerazione urbana per salvare le bancarelle?.? In Breve Agrigento registra il calo maggiore con una riduzione del 14,9% degli addetti.. Palermo perde 164 operatori mentre Messina e Catania registrano rispettivamente 124 e 123 cali.. Aumento costi gestione e margini ridotti causano crisi strutturale al settore ambulante.. La Sicilia riceve 494.800 euro dal Ministero per progetti di riqualificazione mercati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, crisi dei mercati: svanite 870 bancarelle in un solo anno

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