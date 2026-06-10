Sfiducia USA | solo il 10% degli europei vede Trump un alleato sicuro

Perché l'Italia si distingue dagli altri Paesi europei sulla spesa militare?. Come cambierà l'autonomia difensiva del continente senza il supporto americano?. Quali sono i motivi del basso sostegno all'ingresso dell'Ucraina nell'UE?. Cosa spinge la maggioranza degli europei a dubitare della protezione statunitense?.? In Breve Rilevamento condotto tra 30 aprile e 19 maggio in 15 Paesi europei.. Sondaggio pubblicato dall'European Council on Foreign Relations su sicurezza e difesa.. Crescente consenso europeo per l'aumento della spesa militare, eccetto l'Italia.. Scarso sostegno dei cittadini europei per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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