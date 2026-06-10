Il 10 giugno, Andrée Ruth Shammah parteciperà alla Milanesiana, evento ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Durante la serata dedicata a Maurizio Nichetti e Bruno Bozzetto, leggerà un testo come prologo. L’appuntamento si svolge in una cornice culturale dedicata al cinema e all’arte, con un focus sui due registi. La partecipazione di Shammah è annunciata come parte dell’evento, senza ulteriori dettagli sulla durata o altri interventi.

Marcoledì 10 giugno, Andrée Ruth Shammah sarà ospite della Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, dove leggerà il testo seguente come prologo alla serata dedicata a Maurizio Nichetti e Bruno Bozzetto. Il tributo ai due registi comincerà alle 15, presso l’Anteo Palazzo del Cinema, con le proiezioni di due film di Nichetti, “Rataplan” e “Luna e l’altra”. Alle 21, sempre all’Anteo, Nichetti dialogherà quindi con Bruno Bozzetto, con la moderazione di Sara Chiappori, e a seguire riceveranno i che riceveranno il Premio Omaggio al Maestro della Milanesiana, realizzato da Giovanna Fra e Marco Lodola. Durante la serata saranno proiettati i film “S. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Senza confini, il desiderio non può trovare la sua direzione Di Andrée Ruth Shammah linkiesta.it/2026/06/andree… via @Linkiesta x.com

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