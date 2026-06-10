Scoppiano i tubi nel soffitto del fast food due famiglie travolte dai liquami mentre mangiano | Da loro neanche un fazzoletto Il caso a La Spezia

Due famiglie di La Spezia sono state coinvolte in un incidente in un fast food locale, quando si sono verificati scoppietti nei tubi del soffitto, provocando il fuoriuscire di liquami. Durante il pasto, sono state travolte da acqua e detriti, senza ricevere alcun aiuto o intervento da parte del personale del locale. Nessun gesto di assistenza o scuse è stato offerto alle persone coinvolte, che hanno ricordato di non aver ricevuto neanche un fazzoletto per asciugarsi.

Nessuna parola di scuse, neanche un asciugamano o un vago gesto di assistenza. È questo il ricordo più amaro che si sono portati a casa due famiglie di La Spezia dopo quanto accaduto domenica 8 giugno, intorno alle 14, in una nota catena di fast food della città. Mentre erano seduti ai tavoli con hamburger e patatine davanti, un pannello del soffitto ha ceduto di schianto riversando addosso a tutti, bambini compresi, una cascata di liquido fognario. «Siamo stati bagnati da capo a piedi», raccontano i clienti a La Nazione, «compresi i due bambini presenti che sono rimasti scioccati e in lacrime, mentre gli adulti cercavano di capire come fosse avvenuto. 🔗 Leggi su Open.online

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“Una cascata di liquami ci ha travolto mentre mangiavamo, eravamo bagnati da capo a piedi. I bambini sono rimasti scioccati e in lacrime”: la disavventura in un fast food a La SpeziaDurante un pranzo in un fast food a La Spezia, una cascata di liquami si è riversata sui clienti, bagnandoli completamente.

Travolti dallo scarico del bagno mentre mangiano hamburger, pranzo da incubo nella nota catena di fast foodUn gruppo di clienti è stato investito da acqua proveniente dallo scarico del bagno mentre stava consumando hamburger in un noto fast food.