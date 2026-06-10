Nelle prime ore del mattino, un incidente sulla strada della Ciociaria ha coinvolto un autotreno e un'auto, provocando la morte di una persona. L’impatto si è verificato in modo improvviso e non ci sono altri feriti segnalati. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, il conducente dell’auto è deceduto. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

Nelle prime ore del mattino, una strada della Ciociaria si è trasformata in teatro di una tragedia improvvisa. Un impatto violento, avvenuto su un lungo rettilineo, ha spezzato la routine di chi stava percorrendo la provinciale Morolense. In pochi minuti la situazione è precipitata, lasciando dietro di sé una scena drammatica e un bilancio che parla di una vita spezzata. Ciociaria, lo scontro fatale sulla Morolense. È successo nella mattinata di mercoledì 10 giugno 2026 lungo la via Morolense, nel territorio della Ciociaria, nel Frusinate. A scontrarsi sono stati una Fiat Cinquecento e un autotreno con rimorchio adibito al trasporto di materiali di risulta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scontro fra autotreno e macchina, impatto fatale: “È morto così…”

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Comedian Norman Freeman Cheats Death! BRUTAL Crash Photos Reveal MANGLED Mercedes!

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