Il 11 giugno, i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero dei treni previsto per quella giornata. Tuttavia, i sindacati di base hanno deciso di proseguire con la protesta, mantenendo lo sciopero di otto ore. La decisione dei confederali di fermare la mobilitazione non riguarda i sindacati di base, che continueranno le azioni di protesta come programmato. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le politiche del settore ferroviario.

I sindacati confederali hanno fatto dietro front sullo sciopero di 8 ore indetto per l’11 giugno. Le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti, Orsa trasporti e Fast hanno deciso la marcia indietro dopo un tavolo di confronto il 9 giugno con il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. Lo stop di 23 ore, in protesta contro il frazionamento in tre lotti della gara per i servizi Intercity, è stato però confermato dai sindacati di base. I lavoratori aderenti a Cub Trasporti e Sgb sciopereranno dalle 3 di notte dell’11 giugno alle 2 di notte del 12 giugno, nel settore ferroviario e trasporto merci su rotaia, “a sostegno della piattaforma per un Ccnl che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario di tutti i ferrovieri”, affermano le due sigle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei treni l’11 giugno: i confederali sospendono la protesta ma i sindacati di base vanno avanti

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