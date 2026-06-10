Sazan da isola del tesoro a incubo di Trump

Da vanityfair.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'isola albanese, recentemente acquistata da Ivanka Trump e Jared Kushner, è al centro di una disputa internazionale. L'intenzione dei nuovi proprietari di svilupparla come resort di lusso ha generato forti proteste nel Paese. La vendita ha suscitato reazioni pubbliche e critiche da parte di gruppi e cittadini locali. La questione riguarda anche il rispetto delle normative e delle procedure di compravendita di terreni pubblici. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità albanesi e i nuovi proprietari dell'isola.

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Sarebbero almeno quattro, invece, i miliardi che le società legate a Kushner stanno investendo per la costruzione di due complessi di resort per ultraricchi in un’area marina protetta nel sud dell’Albania. «Ivanka Trump go home!», «Albania is not for sale!», «Vogliamo fenicotteri non oligarchi!», si legge sui cartelli dei ribelli. Sono scesi a migliaia per le strade della capitale Tirana, ma anche nelle città della diaspora in Europa, addirittura a Toronto, e soprattutto a Zvërnec, «il luogo del delitto», come lo chiama l’ecologista e biologo marino Osni Nika direttore dell’ong EcoAlbania. Zvërnec, a Nord della contea di Valona, si trova sul... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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