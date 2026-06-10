Sazan da isola del tesoro a incubo di Trump
L'isola albanese, recentemente acquistata da Ivanka Trump e Jared Kushner, è al centro di una disputa internazionale. L'intenzione dei nuovi proprietari di svilupparla come resort di lusso ha generato forti proteste nel Paese. La vendita ha suscitato reazioni pubbliche e critiche da parte di gruppi e cittadini locali. La questione riguarda anche il rispetto delle normative e delle procedure di compravendita di terreni pubblici. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità albanesi e i nuovi proprietari dell'isola.
Sarebbero almeno quattro, invece, i miliardi che le società legate a Kushner stanno investendo per la costruzione di due complessi di resort per ultraricchi in un’area marina protetta nel sud dell’Albania. «Ivanka Trump go home!», «Albania is not for sale!», «Vogliamo fenicotteri non oligarchi!», si legge sui cartelli dei ribelli. Sono scesi a migliaia per le strade della capitale Tirana, ma anche nelle città della diaspora in Europa, addirittura a Toronto, e soprattutto a Zvërnec, «il luogo del delitto», come lo chiama l’ecologista e biologo marino Osni Nika direttore dell’ong EcoAlbania. Zvërnec, a Nord della contea di Valona, si trova sul... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Temi più discussi: Come l’isola di Kushner è diventata un caso politico in Albania; Il resort albanese del genero di Donald Trump; Albania in vendita, proteste contro il resort dei Trump nell’ultimo delta selvaggio d’Europa; Albania, il progetto del resort Trump-Kushner alimenta fake news.
Una delle isole più strategicamente sensibili dei Balcani sta diventando un'enclave israeliana. Per secoli, gli imperi si sono combattuti per controllare l'isola di Sazan. Perché questa ex fortezza militare (controllata in anni recenti dalla Marina Militare Italiana) sit x.com
Da giorni, a Tirana, decine di migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il governo del premier Edi Rama in merito all'inizio dei lavori del progetto d'investimento immobiliare di lusso legato all'isola di Sazan (ex base militare in un parco mar facebook
Ecco Ivanka Trump con il primo livello della storia di copertura per l'acquisto dell'isola di Sazan in Albania, proprio di fronte al tallone d'Italia. È il risultato di molta riflessione su come voglio vivere, dice Ivanka. reddit
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