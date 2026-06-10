sazan da isola del tesoro a incubo di trump

Notizia in breve

L'isola albanese, recentemente acquistata da Ivanka Trump e Jared Kushner, è al centro di una disputa internazionale. L'intenzione dei nuovi proprietari di svilupparla come resort di lusso ha generato forti proteste nel Paese. La vendita ha suscitato reazioni pubbliche e critiche da parte di gruppi e cittadini locali. La questione riguarda anche il rispetto delle normative e delle procedure di compravendita di terreni pubblici. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità albanesi e i nuovi proprietari dell'isola.