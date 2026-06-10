A San Lorenzo, oltre 400 persone si sono sedute a tavola nel cuore del quartiere, partecipando a un evento organizzato dall'Associazione Toscana Tumori. La manifestazione si è svolta all'aperto, coinvolgendo la comunità locale in un momento di solidarietà e condivisione. La piazza si è riempita di tavoli e sedie, creando un’ampia tavolata collettiva sotto il cielo. La giornata ha visto la partecipazione di molti volontari e cittadini.

Firenze, 10 giugno 2026 – San Lorenzo si è trasformato ancora una volta in una grande tavola all'aperto all'insegna della solidarietà. Oltre 400 persone hanno partecipato alla decima edizione di "San Lorenzo in festa", la tradizionale iniziativa organizzata in piazza Madonna degli Aldobrandini dalle botteghe del Centro commerciale naturale San Lorenzo insieme a Confesercenti città di Firenze per sostenere le attività e i progetti dell'ATT, l'Associazione Toscana Tumori. Una serata che ha unito residenti, commercianti e istituzioni nel segno dell'impegno sociale e della valorizzazione di uno dei quartieri più caratteristici della città. L'intero ricavato dell'evento sarà infatti destinato all'ATT, che da anni garantisce assistenza domiciliare gratuita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Lorenzo per l'Associazione Toscana Tumori, oltre 400 persone a tavola nel cuore del quartiere

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