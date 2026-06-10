Durante un intervento chirurgico a San Leonardo, è stata eseguita con successo la prima autotrasfusione intraoperatoria, un metodo che permette di reinserire nel paziente il sangue disperso durante l’operazione. L’equipe medica, composta da specialisti qualificati, ha condotto questa procedura innovativa sotto la direzione di un chirurgo esperto. La tecnica prevede la raccolta e la preparazione del sangue perso, che viene poi restituito al paziente senza bisogno di trasfusioni esterne.

Come viene trasformato il sangue disperso durante l'operazione?. Chi ha guidato l'equipe medica durante questo primato clinico?. Perché questa tecnica riduce i rischi delle trasfusioni tradizionali?. Quali impatti avrà questa tecnologia sulla sicurezza dei cittadini locali?.? In Breve Procedura guidata dalla dottoressa Maria Josè Sucre presso il blocco operatorio.. Investimento tecnologico promosso da Giuseppe Russo per l'Asl Napoli 3 Sud.. Sostegno organizzativo di Luigi Stella Alfano per il polo di eccellenza.. Riduzione rischi clinici e tempi di risposta per le famiglie di Castellammare.. Innovazione chirurgica al San Leonardo: primo successo con la tecnica dell’emorecupero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Leonardo: successo per la prima autotrasfusione intraoperatoria

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