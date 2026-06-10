Roma low cost | cosa fare gratis a giugno 2026

A Roma, giugno 2026 propone numerose attività gratuite o a basso costo, permettendo di scoprire la città senza spendere troppo. Sono previste mostre, concerti e manifestazioni aperte al pubblico, molte delle quali non richiedono biglietti d’ingresso. Alcuni eventi si svolgono in spazi pubblici e parchi, accessibili a tutti. La città invita residenti e visitatori a partecipare a iniziative culturali e ricreative senza costi, offrendo diverse possibilità per vivere l’estate romana con un budget contenuto.

Il mese di g iugno 2026 a Roma ci offre una serie di eventi e di occasioni per vivere la città praticamente gratis, o comunque con un occhio al portafoglio. Tra m ostre temporanee, grandi manifestazioni, musica, tradizioni popolari e appuntamenti simbolici, la Capitale sarà animata completamente in un mese già entrato nel vivo. Basta un occhio al calendario verso le prossime settimane per trovare qualcosa di meraviglioso, tra cultura, piazze e bellezza. Un capolavoro di Caravaggio gratis a Roma (fino al 21 giugno 2026). Fino al 21 giugno si può ammirare gratuitamente il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio, acquistato dallo Stato italiano per la cifra record di 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Funweek.it

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