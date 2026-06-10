Roma corsa alle plusvalenze | Soulé osservato speciale sul mercato

La Roma sta cercando di vendere alcuni giocatori per rispettare gli obiettivi economici stabiliti con la UEFA entro il 30 giugno. Tra i nomi monitorati sul mercato c’è anche Soulé, che è sotto osservazione. La società sta valutando diverse opzioni di cessione per raggiungere le cifre richieste. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle trattative in corso o sui tempi previsti per le eventuali cessioni.

La Roma sta lavorando incessantemente sul fronte delle cessioni per rispettare gli obiettivi economici fissati entro il 30 giugno, pattuiti con la UEFA. La dirigenza giallorossa è al lavoro per generare le plusvalenze necessarie e, in quest’ottica, diversi elementi della rosa sarebbero stati proposti a vari club europei. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Matias Soulé, il cui futuro potrebbe essere lontano dalla capitale in caso di arrivo di un’offerta ritenuta congrua dal club capitolino. Nei prossimi giorni si capirà meglio la situazione legata al futuro dell’argentino. Plusvalenze entro il 30 Giugno: la strategia della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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