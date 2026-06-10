ROMA – “La Legge 34 del 2026 ha introdotto nel D.Lgs. 812008 la possibilità di effettuare l’addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso la realtà virtuale. Come Assidal, associazione che da anni si occupa di formazione con particolare riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, riteniamo che questa innovazione non possa sostituire integralmente l’addestramento in presenza”. Lo ha affermato il presidente dell’Associazione italiana datoriale attività lavorative (Assidal), Giuseppe Ciarcelluto, intervenendo alla tavola rotonda organizzata dall’Inail nell’ambito della giornata di presentazione dei risultati del progetto Guru, dedicato allo sviluppo di sistemi multisensoriali e di realtà mista per l’addestramento dei lavoratori in ambienti ad alto rischio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Realtà virtuale e sicurezza sul lavoro, Assidal: “Non può sostituire integralmente l’addestramento in presenza”

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In realtà ho riso un po' in questo punto di GR (non penso che questo possa assolutamente rovinare nulla, aggiungo il tag per sicurezza) reddit

Assidal, su sicurezza lavoro innovazione non sostituisce addestramentoLa Legge 34 del 2026 ha introdotto nel D.Lgs. 81/2008 la possibilità di effettuare l'addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso la realtà virtuale. (ANSA) ... ansa.it