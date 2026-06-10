Dodici persone sono state arrestate in seguito a un’operazione dell’autorità giudiziaria legata a una rapina in banca al Vomero. Le persone arrestate sono ritenute parte della banda del buco. L’indagine ha portato all’identificazione dei sospetti coinvolti nell’episodio. La rapina è avvenuta recentemente, e le forze dell’ordine hanno sequestrato vari strumenti utilizzati durante l’azione. Le indagini continuano per chiarire eventuali altri coinvolgimenti.

Un’operazione coordinata dall’autorità giudiziaria ha portato all’arresto di dodici persone ritenute legate alla cosiddetta banda del buco. Gli investigatori stanno verificando possibili collegamenti con la rapina in banca al Vomero, avvenuta lo scorso 16 aprile nella filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, dove furono trattenute 25 persone. Arresti nel Casertano: colpita la presunta “banda del buco”. Secondo quanto emerso dalle indagini, i dodici indagati finiti in manette sarebbero tutti italiani e considerati specialisti in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie, con modalità basate sull’utilizzo di cunicoli e passaggi sotterranei. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Rapina in banca al Vomero: ora la notizia clamorosa sui ladri

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Rapina in banca a Napoli: un video 3D ricostruisce la fuga dei banditi

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