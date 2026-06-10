Quanto guadagna un astronauta | lo stipendio di Luca Parmitano per la missione Artemis III

Il 10 giugno 2026, un astronauta ha annunciato di essere emozionato mentre riceveva una notizia molto attesa. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato di aver ricevuto lo stipendio per la sua partecipazione alla missione Artemis III. Non sono stati forniti dettagli specifici sull'importo, ma si tratta di un compenso che include il salario di un astronauta durante una missione spaziale.

Roma, 10 giugno 2026 – " Mi scuso per essere così emozionato ". Con queste parole Luca Parmitano ha accolto la notizia che ogni astronauta sogna di ricevere almeno una volta nella vita. La Nasa lo ha scelto come pilota della missione Artemis III, il programma che segnerà un ulteriore passo per il ritorno dell’uomo sulla Luna oltre mezzo secolo dopo l’ultima missione Apollo. L’annuncio è arrivato dal Johnson Space Center di Houston durante una diretta trasmessa sui canali social dell’agenzia spaziale americana. Per l’astronauta siciliano, nato a Paternò nel 1976, si tratta dell’ennesimo traguardo di una carriera già entrata nella storia dell’esplorazione spaziale europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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