Post choc contro la Meloni il prof muore in ospedale | un mese fa ritentò il suicidio

Notizia in breve

Un professore è morto in ospedale dopo aver scritto un post offensivo contro la premier, nel quale aveva espresso desiderio che la ragazza di un anno e mezzo facesse la stessa fine di una bambina di nome Ginevra, menzionata nel messaggio. Circa un mese prima, aveva tentato di togliersi la vita. L’uomo aveva detto di voler chiedere scusa di persona alla premier per il contenuto del post, che aveva suscitato condanna.