Post choc contro la Meloni il prof muore in ospedale | un mese fa ritentò il suicidio
Un professore è morto in ospedale dopo aver scritto un post offensivo contro la premier, nel quale aveva espresso desiderio che la ragazza di un anno e mezzo facesse la stessa fine di una bambina di nome Ginevra, menzionata nel messaggio. Circa un mese prima, aveva tentato di togliersi la vita. L’uomo aveva detto di voler chiedere scusa di persona alla premier per il contenuto del post, che aveva suscitato condanna.
Avrebbe voluto porgere personalmente le proprie scuse alla premier Meloni per quel terribile post dedicato alla piccola Ginevra nel 2025 dove le augurava «di fare la fine della ragazza di Afragola», ovvero di Martina Carbonar, la quattordicenne massacrata a morte dall’ex fidanzato. Scuse che il prof di tedesco che insegnava al liceo Medi di Cicciano, Stefano Addeo, non potrà mai più presentare. Perché è morto nella serata di ieri nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale del Mare. Sessantasei anni, originario di Marigliano, il docente era stato ricoverato il 10 maggio scorso dopo aver tentato per la seconda volta il suicidio lanciandosi cadere dalla finestra della sua abitazione, al secondo piano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Stefano Addeo, morto a Napoli il docente autore del post choc contro la figlia di Meloni
Notizie e thread social correlati
Post choc contro la figlia di Meloni, docente sospeso ritenta il suicidio lanciandosi dal balcone di casa: è grave in ospedaleUn docente sospeso ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone della sua abitazione a Marigliano.
Stefano Addeo, il prof del post contro la figlia di Meloni tenta di nuovo il suicidio: è in comaUn insegnante di Marigliano ha tentato di nuovo di togliersi la vita, lanciandosi dal balcone di casa.
Temi più discussi: È morto a Napoli Stefano Addeo, il docente autore del post choc contro la figlia del premier Meloni; Napoli, morto per arresto cardiaco Stefano Addeo, il prof autore del post choc contro la figlia di Meloni; Morto il professore autore del post choc contro la figlia di Giorgia Meloni; Morto in ospedale a Napoli il docente autore del post choc contro figlia Meloni.
Morto Stefano Addeo, il docente che scrisse un post choc contro la figlia di Giorgia Meloni x.com
Morto Stefano Addeo, il docente che scrisse un post choc contro la figlia di Giorgia Meloni facebook
Post choc contro la Meloni, il prof muore in ospedale: un mese fa ritentò il suicidioAvrebbe voluto porgere personalmente le proprie scuse alla premier Meloni per quel terribile post dedicato alla piccola Ginevra nel 2025 dove le augurava di fare la fine della ragazza ... ilmattino.it
Morto per arresto cardiaco Stefano Addeo: il prof del post choc sulla figlia di Giorgia MeloniIl prof Stefano Addeo è morto all’Ospedale del Mare di Napoli dopo un lungo periodo di ricovero in terapia intensiva, conseguente a un tentativo di suicidio. notizie.it