Plast Milano | BD Plast svela i nuovi filtri per la produzione continua

BD Plast ha presentato un nuovo filtro chiamato BDGS, progettato per migliorare la produzione continua. Questo filtro mira a ridurre i fermi impianto grazie alla sua capacità di mantenere il flusso di produzione senza interruzioni. Inoltre, il sistema autopulente CleanChanger permette di automatizzare le operazioni di pulizia, contribuendo a mantenere elevata l’efficienza degli impianti senza doverli fermare frequentemente. La società ha illustrato i benefici di queste innovazioni in un evento dedicato alla plastica.

Come può il nuovo filtro BDGS ridurre i fermi impianto?. Quali vantaggi offre il sistema autopulente CleanChanger alla produzione continua?. Perché il modello BDO X2 supera gli standard di efficienza precedenti?. Come influisce la nuova tecnologia di filtrazione sui margini di profitto?.? In Breve Sede operativa a Bondeno con 50 dipendenti altamente specializzati. Lancio ufficiale del nuovo sito web aziendale durante PLAST Milano. Dino Boicelli guida lo sviluppo tecnologico basato sulle necessità dei clienti. Nuovo filtro BDGS progettato specificamente per le linee di calandratura. BD Plast Filtering Systems presenta le nuove tecnologie di filtrazione al Padiglione 15 di PLAST Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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