Personalità a confronto al Pio Sodalizio dei Piceni
Dal 16 al 17 giugno, il Pio Sodalizio dei Piceni ospiterà un confronto tra diverse personalità. La manifestazione si svolgerà all’interno della sede dell’organizzazione e prevede interventi e discussioni pubbliche. Sono previsti relatori provenienti da vari settori, con l’obiettivo di approfondire temi legati alla cultura e alla società. L’evento si svolgerà in due giornate consecutive, con un programma che include interventi e momenti di confronto tra i partecipanti.
Roma, 10 giugno 2026 – Per due giorni, dal 16 al 17 giugno, il Pio Sodalizio dei Piceni ospiterà più di dieci panel, cento fra relatori, esponenti del mondo istituzionale, politico, religioso ed artistico, accomunati dal desiderio di rovesciare il paradigma del disincanto per raccontare le varie forme dell'uomo che, come San Francesco, impara a far illuminare nostra sorella vita dalla povertà del cuore. Tra gli ospiti da segnalare il Cardinal Pietro Parolin, Monsignor Zuppi, Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara, Alfredo Mantovano, Arianna Meloni, Eugenia Roccella, Francesco Paolo Sisto, Lucia Albano, Maria Teresa Bellucci,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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