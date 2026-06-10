Personalità a confronto al Pio Sodalizio dei Piceni

Notizia in breve

Dal 16 al 17 giugno, il Pio Sodalizio dei Piceni ospiterà un confronto tra diverse personalità. La manifestazione si svolgerà all’interno della sede dell’organizzazione e prevede interventi e discussioni pubbliche. Sono previsti relatori provenienti da vari settori, con l’obiettivo di approfondire temi legati alla cultura e alla società. L’evento si svolgerà in due giornate consecutive, con un programma che include interventi e momenti di confronto tra i partecipanti.