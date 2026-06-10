Perché Obsession merita un posto stabile sul podio del nostro box office

Obsession si conferma al terzo posto nel box office italiano, dopo aver sceso al quinto in una settimana. Il film ha superato titoli più facili da promuovere, come Scary Movie, Backrooms e Masters of the Universe, tornando a mostrare una posizione stabile. La sua presenza nel podio evidenzia la capacità di attrarre un pubblico specifico, anche in un contesto dominato da produzioni più commerciali. Attualmente, rimane tra i titoli più visti nelle sale italiane.

Obsession è tornato a essere “medaglia di bronzo” sul podio del box office italiano dopo una settimana passata al quinto posto dietro titoli infinitamente più semplici da comunicare come Scary Movie, Backrooms e Masters of the Universe, ma meriterebbe ancora maggiore attenzione per la sua unicità. Da una parte perché è un film di un regista esordiente costato appena 750.000 dollari, girato in tre settimane e capace di superare i 100 milioni di dollari di incasso nel mondo. Dall'altra perché è un'opera che continua a essere percepita come un piccolo film di genere, quando in realtà è uno degli horror più interessanti e contemporanei usciti negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Nel film Obsession, perché il nome del protagonista è Bear? reddit

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