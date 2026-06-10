Parco in Festa 2026 folla al Perugino | sport musica e spettacoli per tre giorni

Nel parco in festa si sono svolti tre giorni di eventi con sport, musica e spettacoli, attirando un pubblico numeroso. La manifestazione si è conclusa il 10 giugno 2026 a Fiumicino, con un’affluenza significativa di persone che hanno partecipato alle diverse attività proposte. L'evento ha coinvolto varie iniziative per tutta la durata, attirando famiglie e appassionati di diverse discipline. La manifestazione si è svolta nel parco in occasione di Parco in Festa 2026.

Fiumicino, 10 giugno 2026 – Si è conclusa con una straordinaria partecipazione di pubblico, ben oltre le aspettative, la settima edizione di “Parco in Festa”, la manifestazione organizzata dal Comitato di Quartiere Parco Leonardo con il patrocinio del Comune di Fiumicino, che per tre giorni ha animato il Parco del Perugino, trasformandolo in un punto di incontro per residenti, famiglie e visitatori. L’evento, ormai diventato un appuntamento fisso per il territorio, ha proposto un ricco programma di attività dedicate a tutte le età: spettacoli dal vivo, sport, intrattenimento, street food e momenti di aggregazione che hanno contribuito a rafforzare il senso di comunità che da sempre caratterizza la manifestazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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