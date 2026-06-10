Ousmane Dembélé è stato protagonista di un evento insolito: ha lanciato una sua linea di profumi. La presentazione si è svolta in una location elegante, con il calore di una folla di fan e giornalisti. La campagna pubblicitaria mostra il calciatore in pose distintive, mentre le bottiglie di fragranza sono state esposte in modo curato. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo immagini e dettagli sui prodotti.

Verrebbe da dire che sia l’anno di Ousmane Dembélé. E non solo per quello che combina in campo — su quello ormai il dibattito è chiuso — ma soprattutto per ciò che sta costruendo fuori. Mai un dettaglio fuori posto, mai una scelta casuale. Dembélé è entrato in una fase della sua carriera in cui tutto sembra parlare la stessa lingua: quella della precisione, del gusto, della selezione. La recente nomina a global brand ambassador di Zegna — primo calciatore nella storia a entrare nella maison — e, da poche ore, l’accordo con Henry Jacques, storica maison francese di alta profumeria, non sono episodi isolati, ma tasselli di un profilo sempre più definito. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ousmane Dembélé è al centro della scena anche dei profumi

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