Louis Dassilva è stato assolto dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli dalla Corte d'Assise di Rimini.In esclusiva a "Morning News" le parole del legale Andrea Guidi che ha commentato al microfono dell'inviato Emanuele Canta l'assoluzione del suo assistito, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. "Tanta emozione - ha detto l'avvocato - è veramente il sunto di un cammino durato più di due anni, sono felice soprattutto per Louis"., "Io sono fiero di aver difeso una persona che credo innocente - ha aggiunto Guidi - abbiamo fatto un lavoro per portare alla luce tutta una serie di elementi che a nostro avviso non potevano portare ad una sentenza di responsabilità e credo che a questo punto siano stati condivisi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Pierina Paganelli, l'avvocato di Louis dopo l'assoluzione: "Grande emozione, sunto di un cammino durato più di due anni"

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Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva: carcere confermato per la terza volta

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