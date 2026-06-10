Oggi 10 giugno Beato Enrico da Bolzano | un modello di carità per tutti

Oggi, 10 giugno, si celebra il Beato Enrico da Bolzano, un boscaiolo analfabeta che ha dedicato la vita agli altri. La sua semplicità e generosità sono state riconosciute come esempio di carità. Nonostante la scarsa istruzione, ha mostrato grande capacità di amare e aiutare chi aveva bisogno, diventando un punto di riferimento per la comunità. La sua figura rimane un simbolo di altruismo senza pretese.

Una figura semplice dalla carità esemplare: il Beato Enrico da Bolzano è un boscaiolo analfabeta ma capace di insegnare a tutti ad amare. Patrono dei boscaioli, dal lavoro che ha svolto per gran parte della sua vita, il Beato Enrico da Bolzano fu un uomo umile che raggiunse le vette della santità con il fuoco della carità che gli ardeva nel cuore. Nato in SudTirol, a Bolzano, nel 1250 apparteneva ad una povera e semplice famiglia e prese a lavorare nei boschi. Era sposato e aveva un figlio e manteneva la famiglia facendo il boscaiolo. Grande lavoratore, la sua giornata iniziava presto e fino al tramonto era intento nella fatica del lavoro. Quello di spacca legna era un mestiere faticoso e anche rischioso perché i pericoli di un incidente erano sempre dietro l’angolo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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SANTO DEL GIORNO – 10 GIUGNO 2026 Beato Enrico da Bolzano Gocce di Luce

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