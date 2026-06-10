Durante il settimo giorno della Novena al Cuore Immacolato di Maria, i fedeli si sono raccolti in preghiera, rivolgendo un’implorazione alla Vergine affinché interceda per la conversione delle anime. La preghiera si è focalizzata sull’affidamento e sulla richiesta di aiuto per restare fedeli alla fede. Le intenzioni sono state rivolte alla misericordia e alla salvezza spirituale di tutte le persone.

Un’accorata invocazione alla Vergine affinché interceda per la conversione delle anime: le intenzioni e il testo per il settimo giorno della Novena al Cuore Immacolato di Maria. Scopriamo l’origine della devozione al Cuore Immacolato di Maria e come si è evoluta nel corso dei secoli fino ad arrivare all’attuale celebrazione. Il primo promotore della festa liturgica del Cuore Immacolato di Maria fu San Giovanni Eudes che già verso il 1643 cominciò a celebrarla con i religiosi della sua congregazione. La svolta del culto al Cuore Immacolato di Maria è avvenuto con le apparizioni di Fatima del 1917, dove la Madonna aveva promesso: “alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena di affidamento al Cuore Immacolato di Maria: preghiera del settimo giorno

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Novena Madonna di Pompei Sesto giorno

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