Nova Coop | 4 milioni di premi per i lavoratori dopo l’utile record

Notizia in breve

Nova Coop ha distribuito 4 milioni di euro di premi ai propri lavoratori dopo aver registrato un utile record. La somma complessiva viene suddivisa tra bonus collettivi e premi individuali. La domanda principale riguarda l'ammontare medio che riceverà un lavoratore di quarto livello. Le modalità di ripartizione del bonus tra le componenti collettive e individuali non sono state specificate.