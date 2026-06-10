Nova Coop | 4 milioni di premi per i lavoratori dopo l’utile record
Nova Coop ha distribuito 4 milioni di euro di premi ai propri lavoratori dopo aver registrato un utile record. La somma complessiva viene suddivisa tra bonus collettivi e premi individuali. La domanda principale riguarda l'ammontare medio che riceverà un lavoratore di quarto livello. Le modalità di ripartizione del bonus tra le componenti collettive e individuali non sono state specificate.
Quanto riceverà mediamente un lavoratore di quarto livello?. Come viene suddiviso il bonus tra parte collettiva e individuale?. Perché l'utile della cooperativa è più che raddoppiato rispetto all'anno scorso?. Chi ha deciso la ripartizione di questi 4 milioni di euro?.? In Breve Utile di 25,3 milioni di euro, cifra raddoppiata rispetto all'esercizio precedente.. Oltre 4.500 dipendenti coinvolti nella distribuzione dei premi a maggio.. 2,2 milioni di euro destinati al salario collettivo variabile per accordi aziendali.. Maura Sammartino sottolinea l'investimento per il consolidamento della realtà cooperativa..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Coop Liguria: fatturato oltre 864 milioni e utile a 24,9 milioniNel corso dell'ultimo anno, la cooperativa ligure ha registrato un fatturato superiore agli 864 milioni di euro, con un utile di circa 24,9 milioni.
Leggi anche: Coop Alleanza 3.0, nel 2025 balzo dell'utile a 38,5 milioni
Temi più discussi: Le assemblee di Nova Coop per il bilancio. Come si vota a Luino, Tradate e Castano Primo; Nova Aeg pronta al debutto con un impianto fotovoltaico; Nova Aeg (Gruppo Nova Coop), al via il piano di sviluppo nelle rinnovabili di proprietà; Bilancio positivo per Ri.Nova: il valore della produzione tocca i 5,7 milioni di euro.
1?0?5? anni di storia, crescita e fiducia nel territorio! L'Assemblea dei Soci della Cooperativa di Consumo di Premariacco S.C.R.L. ha approvato il bilancio 2025, confermando risultati record: Valore della produzione: 15,45 milioni di euro (+3,8%) Pa facebook
Nova Coop riconosce 4 milioni di euro di premi ai dipendentiCon la retribuzione di maggio Nova Coop ha erogato ai dipendenti in busta paga premi di risultato per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro. (ANSA) ... ansa.it
Nova Coop riconosce 4 milioni di premi ai dipendenti nella busta paga di maggioOltre 4.500 i lavoratori coinvolti. Per un dipendente di IV livello full time il premio collettivo medio vale 650 euro ... torinoggi.it