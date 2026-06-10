Nova Coop | 4 milioni di premi per i lavoratori dopo l’utile record

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nova Coop ha distribuito 4 milioni di euro di premi ai propri lavoratori dopo aver registrato un utile record. La somma complessiva viene suddivisa tra bonus collettivi e premi individuali. La domanda principale riguarda l'ammontare medio che riceverà un lavoratore di quarto livello. Le modalità di ripartizione del bonus tra le componenti collettive e individuali non sono state specificate.

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Quanto riceverà mediamente un lavoratore di quarto livello?. Come viene suddiviso il bonus tra parte collettiva e individuale?. Perché l'utile della cooperativa è più che raddoppiato rispetto all'anno scorso?. Chi ha deciso la ripartizione di questi 4 milioni di euro?.? In Breve Utile di 25,3 milioni di euro, cifra raddoppiata rispetto all'esercizio precedente.. Oltre 4.500 dipendenti coinvolti nella distribuzione dei premi a maggio.. 2,2 milioni di euro destinati al salario collettivo variabile per accordi aziendali.. Maura Sammartino sottolinea l'investimento per il consolidamento della realtà cooperativa..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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