Un allevatore ha imbrattato con letame le auto parcheggiate su un terreno di sua proprietà. Le immagini mostrano decine di veicoli ricoperti da schizzi di liquame, scattate dopo che l’uomo ha chiesto più volte ai proprietari di non parcheggiare sul suo terreno. L’episodio si è svolto in un’area aperta, con le auto ferme in un prato verde. La scena è stata condivisa rapidamente sui social network.

Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web: decine di automobili parcheggiate in un prato verde, ricoperte da schizzi di liquame. A compiere il gesto è stato un allevatore del Lake District, una delle aree naturalistiche più frequentate della Gran Bretagna, esasperato da anni di comportamenti considerati irrispettosi da parte dei visitatori. Una protesta clamorosa che ha acceso un dibattito ben più ampio sul rapporto, spesso complicato, tra turismo e comunità locali. Secondo quanto riportato da “Il Dolomiti”, dietro l’episodio non emerge solo la reazione di un singolo agricoltore, ma un disagio più ampio segnalato da chi vive e lavora in aree rurali e montane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ne ho abbastanza di essere insultato dalle persone quando chiedo loro di non parcheggiare sul nostro terreno”: allevatore imbratta con letame le auto parcheggiate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AII signed the divorce papers and left with the twins, but CEO panicked!

Notizie e thread social correlati

Merckx ricoverato per un'infezione all'anca: "Non se ne capisce l’origine. Ne ho abbastanza"Un ex ciclista di fama mondiale è stato ricoverato in ospedale a causa di un'infezione all'anca, di cui non si conosce ancora l’origine.

Pogba a cuore aperto: «L’accusa di doping e i tanti infortuni? Ci sono stati momenti in cui ho detto ‘Basta, ne ho abbastanza’»Il centrocampista francese, ex Juventus e attualmente al Monaco, ha condiviso apertamente alcune delle difficoltà incontrate durante la sua carriera.

Temi più discussi: Ho ucciso in Ucraina perché la madrepatria lo ha ordinato; Sparge il letame sulle auto dei turisti parcheggiate sul suo terreno: nel caso dell'allevatore contro i visitatori mordi e fuggi, l'esasperazione dei residenti e quel confine fragile tra turismo e rispetto del territorio; Finiamola qui, ne ho abbastanza: Trump irritato si toglie il microfono e interrompe l'intervista con la Nbc - Il video; Ne ho abbastanza: Trump interrompe bruscamente l’intervista e attacca la giornalista della NBC.

Finiamola qui, ne ho avuto abbastanza, grazie cara. Donald Trump si è già sfilato da solo il microfono, poi si alza dalla sedia e si allontana mentre Kristen Welker, conduttrice del programma Meet The Press sulla Nbc, prova a fermarlo. Sono venuta apposit x.com

Trump irritato interrompe l’intervista con la NBC: Chiudiamola qui, ne ho abbastanza. E si toglie il microfonoTrump interrompe l’intervista con la giornalista di Kristen Welker di Nbc news quando la giornalista sottolinea che il presidente Usa non ha mai presentato prove che le elezioni del 2020 siano state t ... msn.com

Ne ho abbastanza: Trump interrompe bruscamente l’intervista e attacca la giornalista della NBCIl presidente Donald Trump ha interrotto bruscamente l’intervista concessa domenica a Meet the Press dopo un acceso botta e risposta con la conduttrice Kristen Welker, che lo stava incalzando sul cont ... msn.com