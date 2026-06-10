Napoli | violenta lite stradale degenera in inseguimento con spari contro un carabiniere

A Sant’Anastasia, vicino Napoli, una lite tra due persone in strada si è trasformata in un inseguimento. Durante la fuga, un centauro ha sparato sei colpi contro un carabiniere fuori servizio. Nessuno è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e ricostruire l’accaduto. Sono stati sequestrati alcuni veicoli coinvolti nell’episodio. La scena si è svolta in un’area trafficata della città.

Grave episodio a Sant’Anastasia, vicino Napoli: lite stradale degenera in inseguimento e un centauro spara sei colpi contro un carabiniere fuori servizio. Un banale diverbio legato a motivi di viabilità stradale ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel corso delle scorse ore nel territorio campano. Nella notte appena trascorsa, l’area metropolitana di Napoli è stata teatro di una drammatica aggressione ai danni di un militare appartenente all’Arma dei Carabinieri, il quale si trovava in quel momento fuori dall’orario di lavoro. La ricostruzione del grave fatto di cronaca è stata diramata tramite un lancio informativo dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it

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