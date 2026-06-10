Napoli e lo scambio Lucca-Kean? tra i due attaccanti una differenza di valore di 12 milioni di euro

Notizia in breve

Il Napoli sta considerando uno scambio tra gli attaccanti Lucca e Kean, con una differenza di valore di 12 milioni di euro tra i due giocatori. La trattativa riguarda un possibile trasferimento tra le due squadre, con le parti che stanno valutando i dettagli dell’operazione. La società azzurra sta cercando di rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.