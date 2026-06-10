Napoli e lo scambio Lucca-Kean? tra i due attaccanti una differenza di valore di 12 milioni di euro
Il Napoli sta considerando uno scambio tra gli attaccanti Lucca e Kean, con una differenza di valore di 12 milioni di euro tra i due giocatori. La trattativa riguarda un possibile trasferimento tra le due squadre, con le parti che stanno valutando i dettagli dell’operazione. La società azzurra sta cercando di rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.
Il Napoli continua a valutare possibili mosse per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Emanuele Cammaroto per NapoliMagazine.com, sarebbe emersa un’idea che coinvolgerebbe due attaccanti molto apprezzati in Serie A. Si tratta di un possibile scambio tra Lorenzo Lucca e Moise Kean, un’operazione che potrebbe accendere il mercato estivo. L’ipotesi allo studio prevederebbe diverse formule. I due club potrebbero valutare uno scambio definitivo oppure una soluzione in prestito. Al momento si tratta soltanto di una suggestione di mercato, ma il profilo di Kean sarebbe particolarmente gradito al tecnico azzurro, che ne apprezza caratteristiche fisiche e capacità realizzative. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
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