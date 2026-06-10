È morto a 79 anni Corrado Solari, attore noto per ruoli di caratterista in cinema e televisione. Tra le sue interpretazioni più note figura quella in “Elisa di Rivombrosa”. La sua carriera si è estesa su diversi decenni, distinguendosi per la versatilità e la presenza scenica. Solari è stato considerato uno dei caratteristi più stimati del settore. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

Si è spento all’età di 79 anni Corrado Solari, uno dei caratteristi più autorevoli e stimati del cinema e della televisione italiana. Attore di solida formazione teatrale, Solari ha attraversato oltre cinquant’anni di storia dello spettacolo nazionale con il rigore tipico di una generazione di professionisti orientati alla disciplina e alla totale dedizione al testo. La sua scomparsa ci priva di un interprete straordinario, la cui popolarità era stata rilanciata anche presso il grande pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione alla fortunata serie in costume Elisa di Rivombrosa. Corrado Solari, la maschera dell’antagonista e la sensibilità dell’uomo di cultura. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morto Corrado Solari, il cattivo gentiluomo. Aveva recitato in Elisa di Rivombrosa

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