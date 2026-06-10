La giudice per le udienze preliminari di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di quattro medici per la morte di un giornalista avvenuta il 19 luglio 2023. Nel decreto, si afferma che l'endocardite non fu riconosciuta e che l'uso di antibiotici avrebbe potuto prolungare la sua vita. La giudice ha evidenziato che un intervento tempestivo avrebbe potuto cambiare l'esito. La vicenda riguarda le cure ricevute prima del decesso.

È quanto si legge nel decreto con cui la gup di Roma, Paola Petti, ha disposto il rinvio a giudizio di quattro medici per la morte del giornalista, avvenuta il 19 luglio 2023. I sanitari avrebbero "redatto con grave imperizia, negligenza e imprudenza" il referto di un esame a cui il 70enne si era so. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Andrea Purgatori, la gup ammette: "L'endocardite non fu riconosciuta, antibiotici gli avrebbero allungato la vita"

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Il decreto con cui il gup ha disposto il rinvio a giudizio di quattro medici accusati di omicidio colposo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, nel luglio 2023. 'Gli antibiotici gli avrebbero prolungato la vita' #ANSA x.com

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