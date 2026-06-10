Patrizia Caselli, nota attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante, è deceduta all'età di 66 anni. La notizia è stata diffusa oggi e ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo. La sua carriera si è sviluppata in vari settori dello spettacolo, portandola a diventare una figura nota e apprezzata dal pubblico. La scomparsa è stata comunicata ufficialmente senza dettagli sulle cause.

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante. La notizia è stata diffusa nella notte attraverso i suoi profili Facebook. Caselli, nata a Udine il 13 maggio 1960, era da tempo malata: nel giugno 2024, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva rivelato di avere “un tumore al terzo stadio. Mi fa paura”. Volto noto della tv degli anni Ottanta e Novanta, Caselli aveva iniziato la sua carriera giovanissima, tra pubblicità e cinema, lavorando anche con Nanni Loy. Si era poi affermata nelle televisioni private - Antennatre e Telealtomilanese - come showgirl e conduttrice, spesso al fianco di Walter Chiari, con cui ebbe una lunga relazione durata fino al 1987. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morta Patrizia Caselli, l'attrice e conduttrice aveva 66 anni

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Morta Patrizia Caselli, l'attrice e conduttrice aveva 66 anni || Ultimi istanti prima della morte

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