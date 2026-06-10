Dal 9 al 13 giugno, Morcone ospita l’evento “TAM Flowing Forward” del New European Bauhaus. Durante la settimana si svolgeranno eventi, laboratori, esposizioni e incontri dedicati a arte e comunità. La manifestazione coinvolge cittadini, artisti e professionisti, con iniziative aperte al pubblico. La cittadina si trasforma in centro di discussione sul futuro e sulla sostenibilità, con attività programmate in vari spazi pubblici.

Il titolo scelto, “Flowing Forward”, richiama l’immagine del fluire del fiume: un movimento che attraversa i luoghi, li connette, li trasforma e continua a generare possibilità. La settimana di eventi nasce infatti come momento di restituzione pubblica delle molte azioni che stanno per volgere al termine, ma anche come occasione per riflettere insieme sull’eredità del progetto TAM e sulle condizioni necessarie perché i processi avviati possano proseguire nel tempo. Tra le attività in programma, dal 9 al 13 giugno, il Forno di Comunità ospiterà le prove di panificazione con Riccardo Pastore e Michela Tufo, con sfornate quotidiane alle ore 12.00 e alle ore 18. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Morcone protagonista del New European Bauhaus con “TAM Flowing Forward”

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