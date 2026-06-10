Mondiali 2026 svolta tecnologica per gli arbitri | avatar 3D e nuove regole
Durante i Mondiali 2026, gli arbitri utilizzeranno avatar 3D e nuove regole, segnando una svolta tecnologica e regolamentare. La rassegna prevede l’impiego di strumenti innovativi per gestire le partite, con modifiche alle norme esistenti. La presenza di avatar 3D sarà impiegata per il monitoraggio delle decisioni e la revisione delle azioni in campo. Le nuove regole riguardano anche procedure e criteri di valutazione, con l’obiettivo di rendere più efficiente il lavoro degli arbitri.
Il Mondiale dei 51 direttori di gara introduce una svolta tecnologica e regolamentare senza precedenti, trasformando radicalmente la gestione delle partite sul terreno di gioco. Le innovazioni ridefiniscono il ruolo del guardalinee, estendono le competenze del VAR e modificano la gestione del tempo di gioco. Il Mondiale saluta definitivamente le vecchie sagome stilizzate per abbracciare l’era degli avatar digitali. Il sistema del fuorigioco semiautomatico compie un salto in avanti decisivo grazie alla scansione in 3D di tutti i calciatori partecipanti. All’interno dei 16 stadi scelti per il torneo, le 16 telecamere di tracciamento ottico installate generano oltre 150 milioni di punti dati a partita. 🔗 Leggi su Sportface.it
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