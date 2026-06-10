Mondiali 2026 svolta tecnologica per gli arbitri | avatar 3D e nuove regole

Notizia in breve

Durante i Mondiali 2026, gli arbitri utilizzeranno avatar 3D e nuove regole, segnando una svolta tecnologica e regolamentare. La rassegna prevede l’impiego di strumenti innovativi per gestire le partite, con modifiche alle norme esistenti. La presenza di avatar 3D sarà impiegata per il monitoraggio delle decisioni e la revisione delle azioni in campo. Le nuove regole riguardano anche procedure e criteri di valutazione, con l’obiettivo di rendere più efficiente il lavoro degli arbitri.