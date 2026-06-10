Il Milan è il club italiano con il maggior numero di calciatori convocati per i Mondiali 2026, con un totale di 10 giocatori. La squadra milanese si distingue in Serie A per la presenza più numerosa tra i club italiani in questa competizione internazionale. Il calendario completo della manifestazione è stato pubblicato, con le partite che si svolgeranno in diverse nazioni. La partecipazione dei giocatori del club si inserisce in un quadro di grande attenzione per la rappresentanza italiana nel torneo.

Prenderanno il via domani sera, giovedì 11 giugno alle ore 21:00 italiane, i attesissimi Mondiali 2026. Il match inaugurale vedrà opposti Messico e Sudafrica nella cornice storica dello stadio Azteca di Città del Messico. La competizione, che si svilupperà tra Messico, Stati Uniti d'America e Canada, assegnerà il titolo mondiale nella finalissima in programma martedì 14 luglio (sempre alle 21:00 ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. La geografia dei convocati milanisti tocca quasi tutti i continenti. Tra le fila del Belgio figurano Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, mentre la Francia si affida alla certezza Mike Maignan e all'esperienza di Adrien Rabiot. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Pianetamilan.it - Mondiali 2026, il Milan cala l’asso: è il club italiano con più convocati. Il calendario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Oltre l’Orizzonte: Disney Lorcana cala l’asso con il set Lande SconosciuteIl gioco di carte collezionabili Disney Lorcana continua a espandersi con il lancio del nuovo set Lande Sconosciute, noto anche come Wilds Unknown a...

La Tav cala l’asso PalaFacchetti: il fattore campo per allungare su MontecatiniMartedì 26 maggio alle 20:45 si disputa a Treviglio la terza partita della semifinale playoff di serie B tra due squadre in parità dopo le prime due...

Temi più discussi: Milan unica italiana in top 20: le squadre con più giocatori convocati ai Mondiali; La Serie A ai Mondiali 2026: il Milan è il club più rappresentato; Convocati ai Mondiali: Inter, Milan e Juve rischiano di iniziare il campionato con i big fuori forma; L'Italia resta a casa ma la Serie A no: 66 convocati, Milan al top.

#Mondiali 2026, il @acmilan cala l'asso: è il club italiano con più convocati. Il #calendario - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

United annuncia una nuova data per l'amichevole di pre-stagione: United è lieta di confermare che affronteremo l'AC Milan nell'ultima partita del Tour 2026. L'incontro avrà luogo a Wroclaw, Polonia, sabato 15 agosto, presso il Tarczynski Arena, con l'orario di i reddit

Malen, folli critiche in Olanda: Simbolo del livello italiano. L'ex Milan Huntelaar: Deve assolutamente segnare...Il Mondiale deve ancora iniziare, ma l'Olanda ha già deciso di avere un problema. Lo hanno deciso, in realtà, i media e i tifosi sui social, pungolati forse da qualche dichiarazione del ct Koeman che ... msn.com

Ibrahimovic ignora il Milan, spazio solo ai Mondiali sui social. E i tifosi esplodono: Non tornare piùIbrahimovic presenza fissa sui social ma mai per il Milan. I tifosi rossoneri non ne possono più e attaccano il senior advisor dei RedBird: Non tornare più. sport.virgilio.it